Onze! Corinthians atropela o Always Ready pela Libertadores Feminina

Sem a menor dificuldade, o Corinthians atropelou o Always Ready (BOL) por 10 a 0, neste domingo (5). A partida abriu a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores Feminina e contou com gols de Ariel, Thais Regina, Dayana Rodriguez e Letícia Monteiro na primeira etapa. Já no segundo tempo, Gabi Zanotti, Gi Fernandes, Vic Albuquerque e Johnson ampliaram, enquanto Thais Regina, Ariel e Letícia Monteiro marcaram novamente no Francisco Urbano, em Buenos Aires.

Assim, o Corinthians lidera o Grupo A da Libertadores, com quatro pontos em dois jogos. Já o time boliviano está em último lugar, com nenhum ponto e – 18 gols de saldo. O Corinthians volta a campo agora nesta quarta-feira (8/10), às 20h, quando visita o Santa Fe (COL) pela terceira e última rodada da fase de grupos.

A segunda rodada, por sua vez, será encerrada ainda neste domingo, com o duelo entre Santa Fe (COL) e Indepediente Dragonas (EQU), às 20h, também no Franciso Urbano. A Libertadores é disputada por 16 times em duas semanas. Assim, a final está agendada para o dia 18/10. Além do Timão, o Brasil é representado também por São Paulo e Ferroviária.

A Libertadores Feminina é disputada desde 2009 e tem o próprio Corinthains como atual e maior campeão. Afinal, são cinco títulos: 2017, 2019, 2021, 2023 e 2024. Depois, aparecem São José (3), Santos (2) e Ferroviária (2) na lista de maiores campeões.

