Renato Kayzer dispara contra arbitragem após virada do Vasco: “Várzea”

A tarde de domingo em São Januário reservou um dos melhores jogos do Brasileirão até aqui. Em um duelo cheio de alternativas e com muita emoção, o Vasco superou o Vitória por 4 a 3, mas o time baiano saiu muito na bronca contra a arbitragem.

O Vitória teve seu capitão, Lucas Halter, expulso por dois cartões amarelos pouco depois da virada do Vasco para 3 a 2, antes do lance que gerou o empate rubro-negro.

Na saída do gramado, Renato Kayzer, atacante do Leão, não mediu palavras para reclamar da condução da partida feita pelo árbitro Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho, do Pará.

“A dificuldade do jogo? A dificuldade foi o juiz, vocês viram? Não vou repetir o que Marlon (do Grêmio) falou ontem porque se não fica repetitivo, mas enquanto não profissionalizar a arbitragem vai ser essa várzea aí”, disse o atacante ao microfone da TV Globo.

Com a derrota para o Vasco na tarde deste domingo, o Vitória perdeu a oportunidade de diminuir a distância para deixar a zona de rebaixamento. O Leão da Barra segue no Z4, com 25 pontos em 27 jogos.

