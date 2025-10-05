Após triunfo no Choque-Rei, Maurício exalta “identidade” do Palmeiras: “Nunca desistir”

Com um segundo tempo perfeito, o Palmeiras reagiu diante do São Paulo, no Morumbis, e venceu por 3 a 2 pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, as substituições do técnico Abel Ferreira foram importantes, visto que mudaram o panorama da partida. Entre as novidades do segundo tempo, esteve Maurício, que foi decisivo com passes para gol.

“É uma identidade que não só essa equipe já demonstrou, mas como o clube em si já demonstrou muitas vezes. De nunca desistir, sempre acreditar. Independente da dificuldade que a gente passou no primeiro tempo, a gente sabia que tinha o segundo tempo inteiro pela frente”, disse.

“Fico muito feliz em voltar a jogar, eu não tive uma sequência nos últimos sete, oito jogos ali, mas esperei, trabalhei, sabia que o meu momento ia chegar e que a gente ia conseguir fazer o que a gente queria, a gente ia fazer o que a gente queria, a gente ia fazer o que a gente queria, a gente ia fazer o que a gente queria, a gente ia fazer o que a gente queria. Eu acho que eu tinha que estar preparado e hoje fui muito feliz junto com meus companheiros”, completou.

Com o resultado, os comandados do técnico Abel Ferreira assumem, de forma momentânea, a liderança do Brasileirão, com os mesmos 55 pontos do Flamengo, que encara o Bahia.

Na próxima rodada, o Alviverde volta a atuar no Allianz Parque, dia 15, às 19h (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino. Antes disso, os comandados do técnico Abel Ferreira encaram o Juventude no dia 11, às 19h (de Brasília), em jogo atrasado da 12ª rodada.

