Flaco López celebra reação do Palmeiras em clássico, no Morumbis: “Mais um jogo histórico”

Diante das adversidades, no Morumbis, o Palmeiras conseguiu uma virada, por 3 a 2, importante para embaralhar de vez a luta pelo título do Brasileirão. Na saída de campo, Flaco López, que vive ótimo momento e voltou a estufar a rede, falou sobre a reação da equipe. Assim, mesmo com uma desvantagem de dois gols, o Alviverde lutou até o fim e ficou com os três pontos.

“É muito importante o jogo onde a gente começou mal, não estava jogando da maneira que o Palmeiras joga. Mas o futebol é isso, conseguimos no intervalo ajustar as coisas. Graças a Deus, conseguimos fazer mais um jogo histórico aqui no campo deles e conseguimos a vitória”, analisou.

Com o resultado, os comandados do técnico Abel Ferreira assumem, de forma momentânea, a liderança do Brasileirão, com os mesmos 55 pontos do Flamengo, que encara o Bahia.

Na próxima rodada, o Alviverde volta a atuar no Allianz Parque, dia 15, às 19h (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino. Antes disso, os comandados do técnico Abel Ferreira encaram o Juventude no dia 11, às 19h (de Brasília), em jogo atrasado da 12ª rodada.

