Porto empata com Benfica e segue líder isolado do Português

O Porto perdeu a chance de ampliar sua vantagem na liderança no Campeonato Português. Neste domingo (5), a equipe empatou em 0 a 0 com o Benfica, pela oitava rodada da competição.

Com o resultado, o Porto chegou a 22 pontos, contra 19 do Sporting, segundo colocado. O Benfica soma 18, em terceiro.

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Português somente no fim do mês. No dia 25, um sábado, os Encarnados recebem o Arouca, às 16h30 (de Brasília). Já o Porto joga na segunda-feira seguinte, dia 27, contra o Moreirense, fora de casa, às 17h15.

O clássico teve poucos lances de perigo durante todo o jogo. Aliás, o primeiro saiu dos pés de Gabri Veiga, que finalizou raspando a trave. Os Encarnados ameaçaram com Sukakov, mas Diogo Costa salvou.

O momento de maior perigo do Benfica saiu aos 18 do segundo tempo, mas contou com colaboração do zagueiro Kiwior. O jogador desviou contra o próprio patrimônio em cobrança de falta e acertou a trave. O último lance de perigo saiu com Rodrigo Mora, já nos acréscimos. O atacante do Porto chutou forte e mandou no travessão.

