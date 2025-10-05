“Nunca vi nada igual de escandaloso”, diz Crespo após derrota do São Paulo

O técnico Hernán Crespo fez duras críticas à arbitragem após a derrota do São Paulo neste domingo (05). O time perdeu para o Palmeiras por 3 a 2, de virada, no Morumbis. Para o treinador, o o árbitro Ramon Abatti Abel influenciou o resultado por um erro “escandaloso”. O comandante afirmou que nunca viu algo parecido em seus 32 anos de carreira no futebol.

A principal reclamação do técnico foi sobre um lance de pênalti não marcado. O São Paulo vencia o jogo por 2 a 0, quando o atacante Tapia foi derrubado na área. O árbitro, contudo, não marcou a infração.

“Pessoalmente, nunca vivi algo igual de escandaloso como hoje. Tenho 50 anos, 32 anos de futebol (…) nunca vi nada tão evidente”, disparou Crespo em sua coletiva.

O treinador, inclusive, condicionou toda a sua análise da partida a este lance. Para ele, o erro foi tão grave que torna difícil qualquer avaliação tática.

“Podemos melhorar coisas, sim, como sempre. Mas o que vivi hoje foi escandaloso, não posso crer. Foi tão evidente, tão grande, que não posso crer o que passou”, afirmou o comandante do time tricolor.

Crespo diz que arbitragem condicionou o jogo

Crespo acredita que o erro da arbitragem mudou completamente o rumo do jogo:

“A partida estava direta para ser, talvez, algo histórico. A superioridade do primeiro tempo foi impressionante. Estou louco ou vimos a mesma partida? Senão parece que estou louco. Estamos falando de erros enormes, que condicionaram tudo.”

Apesar da revolta com a arbitragem, o treinador fez questão de elogiar a postura de seus jogadores:

“Tenho orgulho do grupo, mais do que do resultado. Pelo o que mostrou, como enfrentou um gigante como o Palmeiras, nossa postura foi espetacular.”

Com a derrota, por fim, o São Paulo segue em oitavo lugar no Brasileirão, com 38 pontos.

