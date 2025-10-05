Abel exalta segundo tempo do Palmeiras e rebate rival: “Bobadilla devia ser expulso”

Após o triunfo, de virada, por 3 a 2, Abel Ferreira fez questão de exaltar o elenco do Palmeiras. Afinal, a equipe não teve uma boa atuação no primeiro tempo, diante do São Paulo, mas deu a volta por cima na etapa final. De acordo com o português, os jogadores que saíram do banco entraram muito bem na partida, o que fez com que o Alviverde subisse de produção e ficasse com os três pontos.

“Costumo dizer aos jogadores que o maior risco na nossa vida é não arriscar. Às vezes temos que arriscar mesmo e houve a premiação com uma segunda parte de excelência. Talvez a equipe que iniciou eu estivesse à espera de outro tipo de resposta. Acabei por repetir a equipe, faço poucas vezes e não conseguimos ter o mesmo nível de atitude”, disse.

“Entramos fortes no segundo tempo, depois da entrada de Jefté e Ramon Sosa. Acho que continuou a dar mais dinâmica à equipe, acho que ganhamos o jogo porque quem entrou do banco entrou muito bem. Assim, muitas vezes os jogadores só se sentem importantes quando iniciam e digo a eles que uma boa parte dos jogos se ganham na segunda parte”, completou.

Polêmica sobre a arbitragem

Ao longo do Choque-Rei deste domingo (5), muitos lances polêmicos chamaram a atenção, com críticas ao desempenho de Ramon Abatti Abel. Entre eles, o São Paulo reclamou de uma jogada de pênalti e um possível lance de expulsão que envolveu Andreas Pereira. Na coletiva, Abel Ferreira voltou a defender a profissionalização dos árbitros no Brasil e defendeu um vermelho para Bobadilla, do Tricolor.

“Ainda não vi a repetição. Se por qualquer motivo no momento que Allan escorrega, a bola estivesse a ser disputada pelo jogador do São Paulo eu acharia que era pênalti, mas não tenho as decisões. Se me lembro a bola está longe, não está a ser disputada. O Allan não fez um carrinho para acertar no jogador. Se o jogador do São Paulo estivesse disputando a bola, na minha opinião era pênalti”, analiso.

“Bobadilla devia ser expulso, viram o que fez o Crespo dois minutos depois? Por quê? Eu reclamei com o árbitro. Por que deu amarelo para o Veiga e no Bobadilla não?”, acrescentou.

Olho na tabela

Com o resultado, os comandados do técnico Abel Ferreira assumem, de forma momentânea, a liderança do Brasileirão, com os mesmos 55 pontos do Flamengo, que encara o Bahia.

Na próxima rodada, o Alviverde volta a atuar no Allianz Parque, dia 15, às 19h (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino. Antes disso, os comandados do técnico Abel Ferreira encaram o Juventude no dia 11, às 19h (de Brasília), em jogo atrasado da 12ª rodada.

