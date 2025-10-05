“Só posso crer que o VAR não veio”, diz diretor do São Paulo após derrota no clássico

O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, fez duras críticas à arbitragem. Em suma, a reclamação ocorreu após a derrota do time para o Palmeiras por 3 a 2, no Morumbis, neste domingo (5). Em um pronunciamento, o dirigente detonou as decisões do árbitro Ramon Abatti Abel. Para Belmonte, o VAR brasileiro é “uma vergonha”.

Sem dúvida, a principal reclamação da diretoria foi sobre um pênalti não marcado. Em resumo, o São Paulo vencia o jogo por 2 a 0, quando o atacante Tapia foi derrubado na área. O árbitro, contudo, não marcou a infração, e o VAR não recomendou a revisão.

“Não dar o pênalti no Tapia, quando estava 2 a 0, é inacreditável. E não chamar. O VAR está lá para quê?”, questionou o diretor.

Belmonte também se queixou de outro lance capital na partida. O dirigente acredita que o jogador Andreas Pereira, do Palmeiras, deveria ter sido expulso.

“Depois, uma entrada no meio da canela do Marcos Antônio e de novo o VAR não chama. Só posso crer que o VAR não veio”, ironizou Carlos Belmonte.

Dirigente do São Paulo enaltece o adversário

O dirigente, no entanto, fez questão de não tirar os méritos da vitória do adversário. A saber, sua crítica foi direcionada apenas à equipe de arbitragem.

“Aqui não falamos do resultado, o Palmeiras fez sua parte, venceu, parabéns a eles. Mas estamos falando do VAR. É inacreditável o VAR não chamar”, afirmou Belmonte.

Com a derrota no clássico, por fim, o São Paulo caiu para a oitava posição na tabela. O time estacionou nos 38 pontos no Campeonato Brasileiro. A equipe, agora, terá uma folga de dez dias por conta da Data Fifa e só volta a campo no dia 16 de outubro contra o Grêmio em Porto Alegre.

