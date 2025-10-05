Alan Patrick iguala Edenilson como artilheiro do Inter no novo Beira-Rio

A vitória do Inter sobre o Botafogo no último sábado (4), por 2 a 0, teve mais um gol de Alan Patrick no novo Beira-Rio. Dessa forma, o meia chegou a 34 no estádio após a reforma e igualou Edenilson como o maior goleador da casa colorada neste período.
Alan Patrick balançou as redes logo aos oito minutos ao aparecer na pequena área e aproveitar rebote do goleiro Léo Linck após cruzamento de Aguirre.
O capitão do Inter estava na função de centroavante, pedida pelo técnico Ramón Díaz.
“Como falso 9, com Carbonero e Vitinho atacando os espaços, consegui dar equilíbrio ao time. Me adaptei ao meio para articular e ajudar a equipe. Tive esta participação poucas vezes na carreira. Ele (Ramón Díaz) me falou do que pensava na sexta. Procurei executar, ler os espaços e flutuar”, disse o camisa 10.
O meia passa pela temporada mais produtiva da carreira. Afinal, marcou 19 gols e deu 12 assistências em 41 partidas. A melhor até então havia sido em 2023, quando balançou as redes 16 vezes e deu dez passes para os companheiros marcarem em 61 jogos.
“É diferenciado. Não estávamos chegando tão claro para ele dar o último passe. Hoje conseguimos. Ele é um cara muito experiente, com personalidade e estamos felizes em tê-lo no elenco”, declarou o auxiliar técnico Emiliano Díaz.
