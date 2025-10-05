Jorginho prega união do elenco após revés do Flamengo: “Temos que manter a calma”

Com duas expulsões ao longo da partida, o Flamengo perdeu para o Bahia por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, e deixou escapar a liderança do Campeonato Brasileiro, que agora é do Palmeiras. Assim, na saída de campo, Jorginho pregou união do elenco para trabalhar forte e seguir firme na briga pelo título da competição nacional. No momento, a equipe soma 55 pontos, contudo está em segundo, pois o Alviverde tem um triunfo a mais.

“É uma reta final e tem muito para se jogar ainda. Temos que manter a calma. Nesses momentos, o elenco tem que estar unido, trabalhar cada vez mais forte e os resultados vão chegar. Do jeito que a gente trabalha, se dedica e almeja mais, merecemos mais. Estamos trabalhando para isso”, disse.

Dentro das quatro linhas, Danilo foi expulso aos 12′, quando acertou o rosto de Tiago com o pé alto e recebeu o cartão vermelho. Mesmo assim, os comandados do técnico Filipe Luís ainda tiveram chance de estufar a rede, porém pararam no goleiro Ronaldo.

Ainda no primeiro tempo, Willian José colocou o Esquadrão de aço na frente. Na volta do intervalo, mesmo com um a menos, o time carioca competiu e foi em busca do empate, entretanto o jovem Wallace Yan levou dois amarelos e também foi expulso.

Na próxima rodada, o Rubro-Negro mede forças com o arquirrival Botafogo, no dia 15, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Em seguida, no dia 19, a equipe carioca recebe o Palmeiras na briga pelo título, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.