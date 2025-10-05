Cruzeiro empata com o Sport e não encosta nos líderes do Brasileiro

O Cruzeiro perdeu uma oportunidade de ouro para encostar nos líderes do Brasileirão, Palmeiras e Flamengo. Afinal, na noite deste domingo, 5/10, recebeu o lanterna Sport no Mineirão. Porém, mesmo com o apoio da torcida e muitas chances criadas, ficou apenas no 1 a 1, neste duelo pela 27ª rodada. O Sport saiu na frente no primeiro tempo, com Derik Lacerda. O Cruzeiro empatou na etapa final, com Gabigol.

Com este empate, o Cruzeiro perde a chance de se aproximar dos líderes, já que foi aos 52 pontos, três atrás de Palmeiras e Flamengo. Vale citar que a Raposa tem um jogo a mais do que o Fla e dois a mais do que o Verdão. O Sport, por sua vez, segue em último, agora com 16 pontos.

Cruzeiro manda no primeiro tempo. Mas quem marca é o Sport

O Cruzeiro mandou no primeiro tempo, com muito mais posse — 66% — e perdendo gols em profusão, tanto em chutes de longe (com o goleiro Gabriel fazendo boas defesas), como em lances dentro da área. Matheus Pereira acertou a trave, Gabigol o travessão (com Gabriel espalmando), e Arroyo finalizou para mais uma defesa do goleiro do Sport, um dos melhores em campo.

Mas o Sport não era somente retranca. Sua defesa rechaçava bolas na área minuto sim, minuto não, e no contra-ataque, assustava. Em um deles, aos 40, um passe de Hyoran achou Derik Lacerda livre. Cássio saiu mal, foi driblado, e o atacante mandou para a rede: Sport 1 a 0. E quase saiu o segundo dois minutos depois: Derik triangulou com Matheusinho, recebeu na área e chutou no travessão. Nesta etapa, o fato a se lamentar foi a nova lesão de Matheus Henrique, do Cruzeiro, que saiu logo aos 11 minutos, cedendo vaga a Christian.

Gabigol empata. E Raposa fica nisso

O segundo tempo foi nervoso para o Cruzeiro. O time se lançou meio que de qualquer jeito para a frente e cedeu espaços para o Sport, em dois contra-ataques quase marcou. Mas aí brilhou Gabigol. Aos 13 minutos, ele recebeu de Matheus Pereira, que fez o lançamento para o goleador na área. Ele dominou e chutou no meio da marcação de dois rivais. A bola bateu em Thyere e matou o goleiro Gabriel: tudo igual no placar.

O curioso foi que o jogo seguiu lá e cá. Se o Cruzeiro lamentou que Matheus Pereira e Gabigol não tivessem espaços para finalizar, o gol que Barletta perdeu quase em cima da linha, para o Sport, foi incrível. Mas o placr seguiu no 1 a 1. Tropeço que a Raposa lamenta.

CRUZEIRO 1X1 SPORT

27° rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 5/10/2025

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público: 50.969

Renda: R$ 1.788.327,50

Gols: Derik Lacerda, 40’/1ºT (0-1); Gabigol, 13’/2ºT (1-1)

CRUZEIRO: Cássio; Kauã Moraes (Marquinhos, 33’/2ºT), Jonathan Jesus (João Marcelo, 9’/2ºT), Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva (Sinisterra, 9’/2ºT), Matheus Henrique (Christian, 11’/1ºT e, depois, Ryan, 33’/2ºT) Eduardo e Matheus Pereira; Arroyo e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim

SPORT: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera (Lucas Kal, 53’/2ºT), Zé Lucas (Pedro Augusto, 41’/2ºT), Matheusinho (Barletta, 41’/2ºT) e Hyoran (Atencio, 21’/2ºT); Derik Lacerda e Romarinho (Igor Cariús, Intervalo). Técnico: Daniel Paulista

Árbitro: Jefferson Ferreira (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Cartões Amarelos: Arroyo (CRU); Hyoran, Aderlan (SPO)

