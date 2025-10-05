Vojvoda reconhece jogo ruim do Santos contra o Ceará

Após a derrota do Santos para o Ceará por 3 a 0 neste domingo (5), no Castelão, o técnico Juan Pablo Vojvoda reconheceu que o Peixe deixou a desejar. Ele foi além e admitiu que este foi o pior jogo do Alvinegro sob seu comando. Aliás, esta foi a primeira derrota com ele, após seis jogos (quatro empates, uma vitória e uma derrota).

” Concordo (pior jogo pelo Santos). Não foi um bom jogo. Não entramos bem em campo. Tivemos passividade defensiva, principalmente nos primeiros 15 minutos. O Ceará marcou um gol, e a partir daí tivemos volume de jogo, mas sem finalização, assim como já vimos em outro jogo. Não foi um bom jogo em geral. Defensivamente não tivemos controle e, com a bola, não produzimos”, comentou Vojvoda.

Com o resultado, o Santos segue na porta do Z4 do Brasileirão, com 28 pontos em 26 jogos. O Peixe ainda deve um jogo, contra o Palmeiras, mas sem data marcada pela CBF, na Vila Belmiro. Aliás, o próximo jogo do time de Vojvoda também é um clássico, mas contra o Corinthians no dia 15, também no Urbano Caldeira.

“No segundo tempo, tivemos algumas chances, o adversário também teve, mas deixamos muito espaço atrás. Mas temos que fazer gol. Quando não marcamos, muda tudo. Hoje não fizemos um bom jogo”, concluiu o argentino.

