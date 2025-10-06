Seleção realiza primeiro treino com apenas dez jogadores para amistosos na ??sia

A Seleção Brasileira começou a se apresentar em Seul, capital da Coreia do Sul, na noite deste domingo (5). Assim, a expectativa é de que a delegação esteja completa apenas na quarta-feira (8), devido aos compromissos de jogadores por clubes europeus neste fim de semana. Mesmo assim, Carlo Ancelotti foi a campo com os dez jogadores que já tem à disposição. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, enquanto comandava a primeira atividade, outros seis atletas se apresentavam no hotel. Entre eles, Lucas Paquetá, Estêvão, Gabriel Magalhães, Martinelli, Richarlison e Hugo Souza.

O intuito, então, foi realizar um trabalho leve com bola no estádio Goyang e minimizar os impactos do fuso-horário. Foram a campo os seguintes atletas: Vini Júnior, Éder Militão, Rodrygo, Carlos Augusto, Luiz Henrique, Douglas Santos, Matheus Cunha, Casemiro e Fabrício Bruno.

Nesse sentido, a tendência é que cheguem nesta terça-feira (7) mais sete atletas: João Gomes, André, Bruno Guimarães, Joelinton, John, Igor Jesus, Beraldo, Caio Henrique e Paulo Henrique

Por fim, o Brasil mede forças com a Coreia do Sul na próxima sexta-feira, às 8h (de Brasília), no Seoul World Cup Stadium. Em seguida, a delegação permanece em Seul até domingo (12) para depois embarcar para Tóquio. Por lá, joga com o Japão, terça-feira, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.