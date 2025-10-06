Após revés, muro da sede do Flamengo é pichado com crítica a Samuel Lino

Com direito a duas expulsões, o Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Bahia, em Salvador, e deixou a liderança do Brasileirão, que agora é do Palmeiras. Diante disso, um dos muros da sede do clube, na Gávea, amanheceu pichado com críticas a Samuel Lino, que não tem tido boas atuações com a camisa rubro-negra.

“$. Lino peladeiro”, escrito no muro rubro-negro.

Nesse sentido, funcionários do clube carioca se movimentaram, durante a madrugada, para pintar o muro. Na pichação, o S inicial do nome do atleta se transformou em um cifrão, uma referência direta ao lato valor que o Rubro-Negro desembolsou para contratá-lo junto ao Atlético de Madrid: R$ 143 milhões..

Dentro das quatro linhas, Danilo foi expulso aos 12′, quando acertou o rosto de Tiago com o pé alto e recebeu o cartão vermelho. Mesmo assim, os comandados do técnico Filipe Luís ainda tiveram chance de estufar a rede, porém pararam no goleiro Ronaldo. No entanto, Lino teve a melhor chances do time, cara a cara com o goleiro, e desperdiçou.

Ainda no primeiro tempo, Willian José colocou o Esquadrão de aço na frente. Na volta do intervalo, mesmo com um a menos, o time carioca competiu e foi em busca do empate, entretanto o jovem Wallace Yan levou dois amarelos e também foi expulso.

Professor defende atacante

Durante a entrevista coletiva, o técnico Filipe Luís voltou a respaldar seu atleta. Para o profissional, a derrota foi condicionada à expulsão logo aos 12′ do primeiro tempo, que prejudicou a equipe.

“Difícil julgar o jogo de um jogador com um a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo. Teve que ajudar muito o Ayrton na lateral com um jogador a menos, e claro que às vezes perde as forças para poder atacar. E mesmo assim conseguiu fazer suas jogadas e conseguiu criar chances, porque ele estava lá. Às vezes, a linha é muito fina entre fazer o gol e não fazer”, disse o comandante.

“Infelizmente, ele não fez. E depois acabamos tomando o nosso gol. Confio muito nele, a gente sabe a qualidade que ele tem, o talento e o quanto ele se esforça. Não dá para culpar. O time teve uma postura muito boa depois da expulsão, todos lutando, dando o máximo pela equipe. Tanto é que o Bahia criou muito pouco para fazer o gol. Ganharam o jogo, mérito deles, mas o jogo que eles fizeram, tenho que falar”, finalizou.