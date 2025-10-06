Diretor do Flamengo critica arbitragem do futebol brasileiro: “Deixa suspeitas”

O Flamengo teve dois jogadores expulsos no revés para o Bahia por 1 a 0, neste domingo (5), em Salvador. Assim, logo após a partida, o diretor de futebol José Boto detonou a arbitragem do futebol brasileiro. No entanto, o alvo não foi o José Pereira de Lima, mas sim a atuação de Ramon Abatti Abel no jogo entre São Paulo e Palmeiras, concorrente do Rubro Negro pelo título do Brasileirão.

“Falar um pouco sobre a percepção que eu tinha quando eu estava na Europa e que se falava muito da arbitragem brasileira. Eu não estava dentro e não percebia, hoje consigo perceber. Não falo dos jogadores (do Flamengo), perdemos por culpa nossa, por erros nossos, embora a expulsão tenha condicionado o jogo todo. Mas o que se passou em outros campos é vergonhoso. Nós tentamos falar com o presidente da CBF, com o presidente da comissão de arbitragem todas as semanas, mas continua igual”, disse Boto.

“O que acontece em outros campos deixa suspeitas do que se passa por trás. O árbitro, que nos prejudicou na quinta-feira passada, teve como prêmio ir apitar o jogo do nosso rival. E fez o que fez. Alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isso. Não podemos fazer mais, que é falar com eles, mostrar os lances que nos prejudicam e ver nossos principais rivais serem ajudados da forma como são. O Flamengo não pode chegar e invadir a CBF, é a CBF que tem que explicar por que os critérios são diferentes, por que o que é falta em um jogo não é falta em outro, por que o VAR não intervém quando tem que intervir. A CBF tem que explica”, completou.

Reclamação na CBF

Ao longo do Choque-Rei deste domingo (5), muitos lances polêmicos chamaram a atenção, com críticas ao desempenho de Ramon Abatti Abel. Entre eles, o São Paulo reclamou de uma jogada de pênalti e uma possível lance de expulsão que envolveu Andreas Pereira.

Com isso, o Flamengo estuda levar a reclamação à CBF nos próximos dias. O dirigente, então, respondeu se acha que há um favorecimento ao Palmeiras na atual edição do Brasileirão.

“Basta ver o que se passa. Não estou acusando ninguém, mas isso não me cheira bem, não acho que seja só falta de qualidade dos árbitros, porque apitam de maneiras diferentes em lugares diferentes. Sabemos que temos que melhorar e não fugimos das nossas responsabilidades, mas isso prejudica o esforço dos nossos jogadores. Temos que fazer o nosso, mas não podemos continuar sendo prejudicados e ver nossos rivais sendo beneficiados. Alguém tem que explicar. Tem que haver medidas, os árbitros que erram precisam ser castigados”, salientou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.