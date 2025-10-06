Dupla do Palmeiras é convocada pelo Uruguai e vira dor de cabeça para Abel

Emi Martinez e Facundo Torres, ao lado de Piquerez, em jogo do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Um dia após vencer o Choque-Rei de virada fora de casa, o Palmeiras já não tem mais tempo para comemorar o triunfo diante do São Paulo e a tomada da liderança do Brasileirão.

No próximo sábado, o Palmeiras já tem um compromisso pelo Brasileiro, mesmo em meio à Data Fifa. O Verdão recebe o Juventude, no Allianz Parque, em jogo atrasado, e Abel Ferreira terá que quebrar a cabeça com os desfalques para escalar sua equipe.

Nesta segunda, o técnico do Palmeiras recebeu a notícia de que Facundo Torres e Emi Martínez foram convocados pela Seleção do Uruguai. A dupla será desfalque certo para o duelo do próximo sábado.

Os jogadores vão estar à disposição de Marcelo Bielsa nos amistosos uruguaios contra República Dominicana e Uzbequistão.

Palmeiras tem outros desfalques

Vitor Roque recebeu o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo e também não estará disponível contra o Juventude. Flaco López, companheiro de ataque de Roque, também será desfalque, convocado pela Seleção da Argentina.

Gustavo Gómez e Anibal Moreno também serão baixas por convocações às suas respectivas seleções.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.