CBF divulga áudio do VAR de pênalti em triunfo do Vasco sobre o Vitória

A CBF divulgou, na noite deste domingo (5), o áudio de um dos gols do Vasco no triunfo por 4 a 3 sobre o Vitória, em São Januário, pelo Brasileirão. Assim, o lance ocorreu aos 20′ do segundo tempo, quando a bola tocou no braço de Raúl Cáceres, dentro da área rubro-negra.

Dessa forma, a entidade mostrou o diálogo entre Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho, árbitro da partida, e Caio Max Augusto Vieira, responsável pelo árbitro de vídeo no jogo.

VAR: “Essa mão está antinatural, acima do ombro. Pare o jogo. Recomendo revisão por possível penal, tá? Ele cabeceia a bola para o meio da área e o jogador, com a mão antinatural acaba bloqueando a bola”