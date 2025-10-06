Jardim critica curto período de descanso dos atletas do Cruzeiro: “Teve impacto neste jogo”

O Cruzeiro tinha tudo para colar de vez em Palmeiras e Flamengo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Contudo, a equipe mineira enfileirou chances diante do Sport, no Mineirão, e ficou apenas no empate por 1 a 1 com o lanterna da competição. Na coletiva de imprensa, o técnico Leonardo Jardim alegou que o elenco está cansado por causa do intenso calendário.

“A equipe do Cruzeiro está extremamente cansada neste momento e precisa se recuperar. Vamos aproveitar para fazer uma recuperação até a próxima quinta-feira. Depois, na sexta-feira, vamos folgar e, no sábado, vamos começar a preparar o nosso próximo jogo (clássico). Mas é importante recuperar os jogadores, porque eu senti hoje que os jogadores importantes da equipe, como o Lucas, como o Christian, estavam com os níveis de fadiga extremamente altos”, disse.

Dessa forma, esse período de recuperação será justamente em uma semana de Data Fifa. Afinal, a Raposa só volta a campo no dia 15 de outubro, quando enfrentará o rival Atlético-MG pela 28ª rodada do Brasileiro.

Nova preocupação

Diante do Leão da Ilha, o Cruzeiro atuou muito desfalcado, sem Kaio Jorge, Fabrício Bruno, William e Lucas Romero. Assim, o treinador teve que adaptar algumas peças e teve uma nova dor de cabeça. Isso porque Matheus Henrique sentiu fortes dores na costela ainda na primeira etapa e precisou sair de campo. Além disso, Christian e Sinisterra também sentiram ao fim da partida.

“Em relação ao Matheus Henrique possivelmente é uma fratura na costela. Vamos ver o que se passa. O Christian é uma fadiga, principalmente no tendão de Aquiles, que já estava limitando ele, mas, depois do jogo do Flamengo, cresceu. O Sinisterra sentiu os posteriores. Sabemos que é um jogador de risco e teve essa situação. Além do cansaço que falei dos outros jogadores, o mais importante é aproveitarmos essa parada para recuperar bem’, frisou, e criticou o curto período de descanso.

“Sempre que existirem só 2 dias de recuperação, ou a gente troca muitos jogadores, ou o cansaço é muito grande se jogar com a maioria. Às vezes, não consigo entender porque existem só 2 dias. Às vezes, jogamos só com 2 dias de recuperação. Em outras, jogamos com 12 dias. Depois, o próximo jogo, jogamos com 10 dias. Acho que a gente podia organizar isso melhor”, completou.

“Com certeza que o jogo com o Flamengo teve o seu impacto neste jogo. Não é por acaso que o Flamengo não conseguiu um bom resultado nesta rodada também, o jogo teve um impacto muito forte”, concluiu.

