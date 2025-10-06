Sem Ederson, Bento assume posto de goleiro mais experiente na Seleção

Com a lesão de Ederson e a convocação de John, Bento se tornou o goleiro mais experiente defendendo a Seleção Brasileira nesta convocação. Com 26 anos, o jogador completou dois anos defendendo o Brasil. Além da dupla, Hugo Souza também é opção para Carlo Ancelotti.

Bento teve a sua primeira convocação em setembro de 2023. Na época, o Brasil enfrentou a Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Assim, ao todo, são 24 convocações e quatro partidas. John e Hugo Souza somam uma e sete, respectivamente, e ainda não estrearam com a Amarelinha.

Dessa forma, em entrevista à CBF TV, o goleiro comentou sobre estar vivendo uma “situação nova” sendo referência. Afinal, ele já dividiu vestiário com nomes experientes como Alisson, Ederson e Weverton.

“Estou muito contente também pela história que já tenho na Seleção. Sou convocado há dois anos e isso é a realização de um sonho. Estou mostrando que o meu trabalho tem condição de estar aqui. Em todas as vezes que tive a oportunidade de jogar, pude representar muito bem. É uma situação até engraçada. Sou novo ainda e acabo sendo o mais experiente (nesta convocação). É bacana essa situação, ainda não tinha parado para pensar nisso”, disse.

Vale ressaltar, portanto, que Bento esteve presente em todas as convocações de Carlo Ancelotti desde que o treinador italiano assumiu o comando da Seleção Brasileira, no início de junho.

“É importante para mim, estou feliz de poder mostrar o meu trabalho na Seleção, acho que está sendo bem feito. Vou aproveitar ao máximo os treinamentos aqui e dar o meu melhor para seguir sendo convocado. Tenho o sonho de jogar uma Copa do Mundo e estar aqui é a realização de um sonho”, afirmou.

Bento fala sobre trabalho de Ancelotti

Assim, o goleiro também comentou sobre o trabalho defensivo de Ancelotti quando assumiu a Seleção.

“Desde quando o Ancelotti chegou, ele deu muita ênfase na parte defensiva. Ele observou essa necessidade de já ter uma melhora rápida nos primeiros treinamentos. Acho que isso fez a diferença para nos dar segurança nas partidas e desempenhar o futebol que é sempre esperado da nossa Seleção”, contou sobre a Amarelinha, que sofreu apenas um gol em quatro jogos com Ancelotti. Em relação aos goleiros, ele nos fala para fazer um jogo mais simples, sempre de uma maneira segura, mas nunca se expor por tentar alguma coisa diferente e que não é treinada. Foi nessa linha a conversa que a gente teve”, contou.

Experiência recente pode ajudar

O Brasil vai enfrentar o Japão e a Coria do Sul, em amistosos visando à preparação para o Mundial de 2026. No ano passado, o goleiro, que defende o Al-Nassr, participou da Champions League da Ásia e teve a oportunidade de enfrentar equipes japonesas.

“Tive a oportunidade de jogar contra equipes japonesas na temporada passada, na Champions League da Ásia. Pude observar que são equipes muito táticas, que cumprem muito bem suas funções com muita intensidade. Acho que isso é o diferencial deles, é o que mais chama a atenção. Para conseguirmos um triunfo sobre eles, temos que tentar anular isso e, se Deus quiser, vai dar tudo certo”, disse.

A Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul, na sexta-feira (10), às 8h (de Brasília) e depois encara o Japão, na terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.