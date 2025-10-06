Comissão técnica do Corinthians avalia futuro de Bidon: “Seleção Brasileira”

O Corinthians vai para o intervalo do Brasileirão para a Data Fifa com um ambiente bem mais tranquilo. No último sábado, o Timão venceu e convenceu diante do Mirassol, com um triunfo por 3 a 0 na NeoQuímica Arena, com uma boa atuação do jovem Breno Bidon.

Formado nas categorias de base do clube, Bidon foi o escolhido pela comissão técnica do Corinthians para ser o armador titular da equipe diante do Mirassol por conta da ausência de Rodrigo Garro e deu conta do recado.

Bidon fez uma grande partida, criando duas boas chances de gol e entregando tudo aquilo que se espera de um camisa 10 do Corinthtians. Após o apito final, a atuação da cria do Terrão foi alvo de elogios por parte de Lucas Silvestre, filho e auxiliar de Dorival Jr, que esteve à beira do campo.

Silvestre destacou a boa partida de Bidon e projetou o futuro do jogador. O auxiliar citou até mesmo em uma possível convocação para a Seleção Brasileira se o jogador seguir atuando em alto nível.

“O Breno é um curinga. Conseguimos colocar ele em qualquer função dentro da equipe. Em alguns momentos, joga pela esquerda, em outros pela direita. Joga mais avançado ou mais recuado para podermos fazer a saída. É um jogador que se adapta fácil a qualquer função. Se ele mantiver o nível de atuação pode ter certeza que o caminho do Breno é uma seleção brasileira. Pelo o que ele vem fazendo, por tudo o que ele oferece para a equipe tecnicamente, não só na parte ofensiva, mas também defensiva”, disse o auxiliar.

Bidon, como um novo 10

O filho de Dorival Junior explicou o motivo de escolher Bidon para fazer a função de Garro. O jovem da base atuou em uma posição um pouco mais adiantada da que está acostumado a atuar pelo Corinthians.

“Vejo que o caminho dele é de muito sucesso, muito por conta dessa postura dele. A gente consegue trabalhar com ele de diversas maneiras. Nessa ausência do Garro, a gente consegue colocar o Breno mais perto do gol e ele consegue manter o nível de atuação, é um cara extremamente adaptável a qualquer função”, finalizou.

