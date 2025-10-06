Jogadores do Flamengo ficam de fora da convocação do Uruguai para amistosos

InícioEsportes
O técnico Marcelo ‘El Loco’ Bielsa anunciou, nesta segunda-feira (6), a convocação da seleção do Uruguai para a Data Fifa de outubro. De forma incomum, a lista tem apenas 18 atletas, sendo dois deles do Palmeiras, um do Red Bull Bragantino e nenhum do Flamengo.

Nesse sentido, Emiliano Martinez e Facundo Torres, ambos do Alviverde, estarão com a delegação celeste que mede forças com a República Dominicana na próxima sexta-feira (10), e com o Uzbequistão, na segunda (13), na Malásia. Além disso, outro ‘brasileiro” que está na lista uruguaia é Ignácio Laquintana, do Massa Bruta.

Por outro lado, os quatro uruguaios do elenco rubro-negro não estão nesta convocação. Entre eles, Viña, Varela, De la Cruz e Arrascaeta, que poderão se recuperar do intenso calendário ao longo desta Data Fifa.

Vale lembrar que o Flamengo só volta a campo no dia 15 , diante do Botafogo, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Os comandados do técnico Abel Ferreira jogam no mesmo dia, meia hora antes, contra o Bragantino, porém, antes disso, enfrentam o Juventude, dia 11, às 19h (de Brasília), no Allianz, em jogo atrasado da 12ª rodada.

Por fim, com o revés para o Bahia por 1 a 0, em Salvador, o Rubro-Negro deixou a liderança escapar, pois tem uma vitória a menos que o Palmeiras. As duas equipes irão se enfrentar no domingo, dia 19, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada. O Cruzeiro, por sua vez, perdeu a chance de colar de vez na briga ao ficar no empate com o lanterna Sport.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 06/10/2025 12:05
