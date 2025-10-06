Após elogios de Ancelotti, Fabrício Bruno comemora: “Fico feliz”

Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro e da Seleção Brasileira, reagiu em entrevista à CBF, o elogio que recebeu do técnico Carlo Ancelotti. Ele vai estar à disposição do treinador nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão.

“Fico feliz pelo elogio. Isso é fruto de muito trabalho no dia a dia, tanto no meu clube quanto na Seleção. Venho para ajudar, para somar. Estou sempre à disposição para fazer o meu melhor”, afirmou.

Carlo Ancelotti explicou o motivo da convocação de Fabrício Bruno. Além disso, exaltou o jogo que o zagueiro fez contra a Bolívia, na última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele foi titular na partida.

“Convoquei Fabrício Bruno porque tivemos a lesão de Marquinhos, uma possível lesão de Bremer e a lesão de Alexandro. Precisávamos de um zagueiro. Eu gostei do seu jogo contra a Bolívia, em condições muito complicadas. Ele terá oportunidades de estar disponível para o segundo jogo [contra o Japão]”, disse.

Com foco na preparação para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira, portanto, enfrenta a Coreia do Sul, na sexta-feira (10), às 8h (de Brasília) e depois encara o Japão, na terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília).

