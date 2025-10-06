Fabio Cannavaro é o novo técnico da seleção do Uzbequistão

A seleção do Uzbequistão, que já está garantida na próxima Copa do Mundo, em 2026, anunciou a contratação do ex-zagueiro Fábio Cannavaro como novo treinador. Assim, o italiano, que foi campeão do Mundial em 2006, na Alemanha, assim como melhor do mundo naquela temporada, terá a chance de vinte anos depois voltar a disputar o torneio, agora à beira do campo.
Vale lembrar que a seleção tinha em seu comando, de forma interina, Timur Kapadze. O profissional assumiu depois de Srecko Katanec abdicar do cargo para cuidar da saúde.
“A Federação de futebol do Uzbequistão assinou contrato com Fábio Cannavaro – um conceituado especialista, com três presenças no Mundial de futebol e campeão mundial em 2006”, anuncia a federação uzbeque.
???????? Fabio Cannavaro — Head Coach of the Uzbekistan National Team!
The Uzbekistan Football Association has signed a contract with Fabio Cannavaro — a renowned specialist, three-time FIFA World Cup participant, 2006 World Cup champion, and one of the best defenders of the modern… pic.twitter.com/rF1TAdjba0
— O‘zbekiston FA (@UzbekistanFA) October 6, 2025
Nesse sentido, o ex-zagueiro terá a companhia de três auxiliares neste novo desafio. Tratam-se de Eugenio Albarella (auxiliar), Francesco Troise (preparador físico) e Antonio Chimenti (preparador de goleiros).
Depois de uma carreira consolidada e vitoriosa como jogador, Cannavaro iniciou sua nova fase, como treinador, em 2014. Ele tem passagens por Guangzhou Evergrande, Al Nassr, Tianjin Quanjian, Benevento, Udinese e Dínamo Zagreb. Por fim, essa será a segunda seleção de seu currículo, visto que foi treinador da China em 2019.
