Marlon atinge meta de partidas e Grêmio irá fazer compra de forma parcelada

O lateral-esquerdo Marlon foi protagonista na derrota do Grêmio para o Bragantino não apenas por lance em que houve a marcação de um pênalti contestável. Mesmo com o revés, o defensor atingiu a meta de 25 partidas prevista no contrato de empréstimo com o Cruzeiro para ativar a cláusula de compra. Assim, mesmo com a exigência, o Imortal não precisará cumprir o acordo em liquidar os 3,5 milhões de dólares (pouco mais de R$ 18 milhões na cotação atual) à viste e imediatamente.

Isso porque, segundo apuração do portal “gaúcha zh”, o clube fechou um acordo durante as tratativas que fará o pagamento para a aquisição em 11 parcelas. No caso, o Tricolor gaúcho se responsabilizará em pagar 300 mil dólares (cerca de R$ 1,6 milhão na cotação atual). Como o empréstimo ainda está em vigor, o primeiro depósito precisa ser feito somente na próxima temporada. Inclusive, o Grêmio provavelmente quitará o montante em dois anos.

Presença constante desde a chegada ao Grêmio

A mudança para o Imortal teve influência direta de Marlon, que em sua apresentação admitiu ser gremista na infância. A sua chegada ao Tricolor gaúcho ocorreu em abril. A propósito, a partir disso ele assumiu a titularidade na lateral esquerda, que recentemente Lucas Esteves havia assumido. Neste período, o camisa 23 foi desfalque em apenas duas oportunidades por suspensão e soma três assistências.

Inclusive, no retorno do Campeonato Brasileiro, após a DATA FIFA, o lateral-esquerdo não atuará no confronto entre Grêmio e São Paulo, no dia 16 de outubro. O camisa 23 cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O árbitro du duelo contra o Bragantino lhe advertiu por reclamar exatamente da mecação do pênalti. Depois do jogo, a entrevista de Marlon em que critica o nível da arbitragem no futebol brasileiro também ganhou grande repercussão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook