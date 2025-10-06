Médico da Seleção Brasileira comenta retorno do Brasil aos países do penta: “Muita emoção”

Médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar comentou em entrevista à CBF da emoção de retornar com o Brasil a Coreia do Sul e Japão. Afinal, ele fez parte da comissão técnica pentacampeã da Copa do Mundo em 2002.

“Voltar para Coreia do Sul e Japão é uma emoção muito grande para mim. Só tenho boas recordações. Em 2002, era a minha primeira Copa do Mundo, e tivemos a alegria e o privilégio de trabalhar com aquela equipe e sermos pentacampeões aqui. Sempre fico muito feliz de estar de volta, lembro de muita coisa, e agora às vésperas de outra Copa do Mundo. Que traga bons fluidos e boas energias para a gente seguir nessa caminhada”, disse.

Na ocasião, portanto, Rodrigo Lasmar, com apenas 26 anos, atuava no departamento médico da seleção, que era comandada por José Luiz Runco. Agora, com 24 anos de serviço à Seleção, ele falou que lembra de todos os detalhes daquele dia. Além disso, comentou sobre a foto segurando a taça.

“Foi muito tempo junto, né? São muitas histórias, era tudo inédito para mim. Eu era muito jovem e tive a oportunidade de estar junto da Seleção Brasileira, que era um grande sonho. No final, ainda conseguimos o título, que foi emocionante. Lembro claramente do dia, de todos os detalhes daquele dia especial, que marcou a minha como médico e grande torcedor da nossa Seleção. A foto é da gente no vestiário, com a medalha e a taça na mão. Eu estava novinho, essa foto é muito bacana. Espero, se Deus quiser, no ano que vem, que a gente possa levantar essa taça de novo, com a medalha no peito, que são motivos de muito orgulho e alegria”, afirmou.

Próximos compromissos da Seleção Brasileira

Com foco na preparação para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira, portanto, enfrenta a Coreia do Sul, na sexta-feira (10), às 8h (de Brasília) e depois encara o Japão, na terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília).

Para a partida, o técnico Carlo Ancelotti precisou fazer algumas alterações da sua lista inicial. Assim, Vitinho, Jhon e Paulo Henrique foram convocados nos lugares de Vanderson, Ederson e Wesley, todos cortados por lesão.

