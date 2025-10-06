Lima ganha minutos e sobe de produção no Fluminense com a chegada de Zubeldía

Lima em ação com a camisa do Fluminense diante do Atlético-MG - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Pouco aproveitado sob o comando do técnico Renato Gaúcho, Lima passou a reaparecer no Fluminense com a chegada de Luís Zubeldía. Afinal, o meio-campista entrou em todas as três partidas do novo comandante e foi importante com gol e assistência.

Nesse sentido, o jogador estufou a rede logo na estreia do argentino, diante do Botafogo, no Maracanã. Além disso, fez um cruzamento, na medida, para Keno anotar o terceiro tento do Tricolor diante do Atlético-MG.

Antes disso, o atleta, que foi importante na campanha do título da Libertadores em 2023, não vinha tendo oportunidades com Renato. Isso porque nos últimos dez jogos antes da chegada de Zubeldía, Lima esteve em campo em apenas quatro.

Até o momento, o camisa 45 segue no banco de reservas, mas tem mostrado ao novo treinador que pode ser útil ao elenco. A confiança se reflete em campo com boas atuações ao entrar no segundo tempo, dribles e finalizações.

Novo momento na temporada

No total, desde que chegou em 2022, o jogador soma 16 gols e 10 assistências com a camisa tricolor. A falta de oportunidade com o treinador anterior era tanta, que diante do Lanús, quando Hércules sentiu, Renato preferiu a entrada de Otávio e chegou a ser questionado pela ausência do meio-campista.

“O Lima é um jogador que gosto de lembrar sempre que é como uma alternativa importante para solucionar diferentes posições. É um jogador que é tecnicamente acima, um jogador inteligente, um jogador que combina (com o estilo de jogo)”, disse Zubeldía.

“É uma espécie de terceiro meia, um meia ofensivo. Então nos dá um pouco de energia e nos dá técnica para resolver situações do último terço, para resolver situações complexas”, acrescentou.

Por fim, o Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (8), contra o Mirassol, às 21h (de Brasília), em São Paulo. O confronto é essencial na luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

