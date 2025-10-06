Presidente do São Paulo pede que áudio do VAR seja divulgado: “Quebre o protocolo”

O Choque-Rei do último domingo segue rendendo. Após abrir 2 a 0, o São Paulo levou a virada do Palmeiras e perdeu por 3 a 2, mas o que aconteceu antes disso é o que não sai da cabeça dos são-paulinos: os erros da arbitragem de Ramon Abatti Abel.

O árbitro deixou de dar um pênalti para o São Paulo e de expulsar Andreas Pereira, do Palmeiras, quando o jogo ainda estava 2 a 0. Os erros geraram reclamações por parte dos jogadores, do técnico Crespo e do presidente Julio Casares. O mandatário tricolor se pronunciou em nota oficial e voltou a falar novamente na manhã desta segunda.

O presidente do São Paulo subiu o tom da reclamação e pediu para que a CBF quebre o protocolo da divulgação dos áudios do VAR. Casares quer que a conversa entre o Abatti Abel e o árbitro de vídeo seja publicada.

“É o momento de ser firme. Eu apoiei o presidente (da CBF, Samir Xaud) e apoio por sua juventude, é uma pessoa bem intencionada, mas existe um protocolo de não ceder os áudios quando o VAR não chamar o árbitro de campo para o monitor. Presidente, vamos quebrar o protocolo. Precisamos do áudio para imaginar o que aconteceu”, iniciou Casares, que seguiu:

“Se houve, que tipo de diálogo aconteceu entre a cabine do VAR e o árbitro de campo. São prejuízos não só ao São Paulo, mas ao futebol brasileiro. Quem quer saber desse áudio não é só o presidente do São Paulo, é a comunidade esportiva. Estamos aqui tristes, porque o resultado não volta, embora deveria voltar. Fomos prejudicados, influenciou diretamente no resultado do jogo”, disse.

CBF toma medidas após erros

Em um primeiro momento, a CBF comunicou que afastou Ramon Abatti Abel e o VAR Ilbert Estevam da Silva das suas atividades após os erros. A entidade afirmou que os profissionais “serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades”

