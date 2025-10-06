Sequência negativa fora de casa complica solidez do Botafogo no G4

O Botafogo vive em uma situação bem oscilante no Campeonato Brasileiro e tem dificuldades para se firmar no G4 da tabela por conta do desempenho fora de casa. No último sábado, a equipe alvinegra perdeu para o Internacional por 2 a 0, no Beira-Rio. Quando chegou ao clube carioca, Davide Ancelotti, porém, tinha o desempenho fora de casa como principal trunfo.

A última vitória como visitante ocorreu há mais de um mês, em 24 de agosto, quando o Botafogo bateu o Juventude por 3 a 1, no Alfredo Jaconi. Depois, o Alvinegro fez mais três jogos pelo Brasileirão fora de casa e perdeu todos. Um desses jogos foi no clássico contra o Fluminense, no Maracanã.

No entanto, o Glorioso de Davide Ancelotti fez dez de 12 pontos possíveis nos últimos quatro jogos no Estádio Nilton Santos: 4 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, 3 a 3 com o Mirassol, 1 a 0 sobre o Atlético-MG e 2 a 1 sobre o Bahia. Assim, pode ser um consolo para o Glorioso até o fim do Brasileirão.

No momento, a equipe alvinegra está na quarta colocação, com 43 pontos, mesmo número que Bahia e Mirassol. No entanto, ambos estão com jogos a menos. Além disso, o Fluminense, sétimo colocado, com 38 pontos, já visa a vaga no G4, assim como São Paulo.

Com a paralisação da Data Fifa, o Botafogo, portanto, só volta a jogar em onze dias. Em casa, terá pela frente o rival e líder Flamengo, no dia 15 de outubro, às 19h30.

