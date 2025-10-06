Flamengo terá elenco completo durante a Data Fifa

Filipe Luís terá todo o elenco à disposição na Data Fifa - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O técnico Filipe Luís ganhou uma boa notícia após derrota para o Bahia no último domingo (5), na Fonte Nova, pelo Brasileirão. O Flamengo terá todo o elenco à disposição para trabalhar no Ninho do Urubu, durante a Data Fifa de outubro. O clube carioca, afinal, não teve nenhum atleta convocado pelas seleções para o período de amistosos.

Nesta segunda-feira (6), o Uruguai confirmou a lista de atletas para os jogos contra República Dominica e Uzbequistão, na Malásia, em 10 e 13 de outubro. Arrascaeta, Varela, De La Cruz e Viña, não estiveram na convocação de Marcelo Bielsa.

Além deles, Gonzalo Plata (Equador), Jorge Carrascal (Colômbia), Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro e Samuel Lino (Brasil) também não foram convocados pelas respectivas seleções.

Ainda há outro positivo. A comissão técnica do Flamengo não tem nenhum atleta no departamento médico. Afinal, o volante Erick Pulgar, em transição física após cirurgia no pé direito realizada em julho, tem a expectativa de retornar aos jogos do time neste mês.

Por fim, o Flamengo só volta a campo no dia 15 , diante do Botafogo, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O Rubro-Negro agora busca recuperar a liderança, que agora está com o Palmeiras. Os clubes, aliás, tem os mesmos 55 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.