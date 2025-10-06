Alta cúpula do Atlético cobra Sampaoli e líderes do elenco em treino

A manhã desta segunda-feira (6/10) foi de cobrança no Atlético. Segundo nota emitida pelo próprio clube, donos estiveram na Cidade do Galo, onde a equipe treinou pela manhã, e fizeram cobranças à comissão técnica e aos líderes do elenco.

Rubens Menin (sócio majoritário), Sérgio Coelho (presidente da Associação), Renato Salvador (sócio da SAF), Bruno Muzzi (CEO) e Pedro Tavares (diretor de competições) começaram por Jorge Sampaoli e sua comissão. Posteriormente, a conversa foi com líderes do elenco. Segundo informações do “ge”, os jogadores em questão eram Everson, Lyanco, Gustavo Scarpa, Guilherme Arana e Hulk.

LEIA MAIS: Campanha de rebaixado! Returno do Atlético é inferior ao do lanterna do Brasileiro

Ainda de acordo com o Atlético, o intuito das reuniões era de cobrar e, ao mesmo tempo, incentivar os jogadores para a reta final da temporada. Além dos citados, os diretores Paulo Bracks (CSO) e Victor Bagy (diretor de futebol) também estiveram presentes nos papos. Bracks, aliás, já subira o tom após a derrota por 3 a 0 para o Fluminense, sábado (4/10), no Maracanã.

Jorge Sampaoli tem apenas oito jogos no comando do Atlético. Até o momento, angaria duas vitórias, três empates e três derrotas, alcançando um aproveitamento de 37,5%. Um desses reveses, aliás, representou a queda nas quartas de final da Copa do Brasil para o arquirrival Cruzeiro. Na Sul-Americana, porém, o time está na semifinal. Já no Brasileirão, ocupa a perigosa 15ª posição, com 29 pontos – apenas quatro acima do Vitória, time que abre o Z4.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.