Everton Ribeiro revela cirurgia após diagnóstico de câncer

O meio-campista Everton Ribeiro, ex-Flamengo e atualmente no Bahia, anunciou, em suas redes sociais, que fez uma cirurgia nesta segunda-feira (6) para tratar de um câncer na tireoide. O jogador de 36 anos teve o diagnóstico da doença há cerca de um mês e agora seguirá em recuperação após a operação.

Apesar do diagnóstico, Everton Ribeiro seguiu atuando normalmente pelo Bahia. No período de um mês, o meio-campista disputou oito partidas pelo Tricolor de Aço, incluindo a final da Copa do Nordeste, a volta das quartas de final da Copa do Brasil e seis rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele, aliás, esteve em campo na vitória contra o Flamengo.

Everton Ribeiro, aliás, compartilhou uma foto ao lado da família. Além disso, o meia se mostrou otimista: “Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos”.

Nota oficial do Everton Ribeiro

“Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide.

Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença.

Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos.”

