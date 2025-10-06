Cruzeiro confirma fratura em duas costelas do volante Matheus Henrique

O Cruzeiro revelou nesta segunda-feira (6) que Matheus Henrique teve uma fratura completa de dois arcos costais do lado esquerdo do tórax. O volante fez exames em um hospital logo após a partida contra o Sport, no domingo (5), no Mineirão.

De acordo com o clube mineiro, o tratamento indicado é conservador, sem a necessidade de cirurgia. O jogador estará sob os cuidados do departamento médico da Raposa.

Matheus Henrique sentiu fores dores na costela ainda no primeiro tempo contra os pernambucanos. Assim, deixou o campo chorando e foi substituído por Christian.

O volante sofreu uma lesão na costela pela segunda vez no Cruzeiro. Em 2024, na decisão da Copa Sul-Americana contra o Racing, o jogador também fraturou a região e desfalcou a equipe nas últimas quatro partidas no Brasileiro.

Em 2025, Matheus Henrique também se lesionou em jogo da Sul-Americana, contra o Mushuc Runa, no Mineirão. Dessa maneira, passou por cirurgia no joelho direito e só retornou aos campos no segundo semestre.

