Royal faz críticas à arbitragem brasileira: “Estou assustado”

O lateral-direito do Flamengo, Emerson Royal, detonou a arbitragem do futebol brasileiro após a derrota diante do Bahia, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador, que chegou na segunda janela de transferências, afirmou estar “assustado” com as atuações dos árbitros brasileiros.

“A gente vem da Europa pra cá, realmente eu estou assustado. A falta de critério, com o nível da arbitragem, porque claro, você vai conhecendo os juízes, vai sabendo como ele leva o jogo. Tem juízes que param mais o jogo, que dão mais cartões, e realmente eu não consigo entender dentro do jogo qual o critério que é usado”, afirmou Royal.

Em seguida, Emerson Royal falou diretamente de Ramon Abatti, que recebeu críticas por sua atuação no empate do Flamengo por 0 a 0 com o Cruzeiro, na quinta-feira (2).

“Tem um juiz que apitou o jogo hoje do outro lado (do Palmeiras). A gente estava assistindo, teve lance que é pra vermelho, se fosse o Flamengo, expulsaria. Teve pênalti, e ele não apitou. Com muito menos, pra gente, o lance do Ayrton Lucas, que estava perto do corpo, deu um pênalti. Então, muitas vezes a gente não consegue entender. O povo fala: ‘isso daí é desculpa’. Não, é desculpa, a gente nunca fala da arbitragem, a gente procura sempre jogar futebol. Mas tem momento que a gente tem que falar”, concluiu.

Por fim, o Flamengo só volta a campo no dia 15 , diante do Botafogo, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O Rubro-Negro agora busca recuperar a liderança, que agora está com o Palmeiras. Os clubes, aliás, tem os mesmos 55 pontos.

