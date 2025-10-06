Paulo Henrique, do Vasco, comemora convocação à Seleção

O lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, não escondeu a felicidade em surgir na lista de Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira (6/10), dia seguinte ao chamado, o jogador foi às redes sociais celebrar a oportunidade – inédita em sua carreira, aliás.

“Ser convocado para defender a Seleção Brasileira é a verdadeira definição de realização de um sonho. Um sonho que começou lá atrás, quando ainda era um menino que dava apenas os primeiros passos no futebol”, inicia o jogador, que ganhou a vaga após o corte de Wesley, da Roma (ITA).

Paulo Henrique, então, lembrou de seus familiares. Religioso, o lateral também agradeceu a Deus, além de lembrar do Vasco em sua celebração.

“É realizar também o sonho do meu pai, dos meus familiares e todos que estão sempre na torcida por mim. Faltam palavras para explicar o que estou sentindo neste momento. Somente agradecer a Deus por me proporcionar tudo isso. Obrigado a todos que sempre estiveram comigo e ao Vasco, por me ajudar a chegar até aqui! A honra e glória é pra ti Jesus!”, encerrou.

Jogador está no Vasco desde 2023

Paulo Henrique chegou ao Vasco em 2023 por empréstimo proveniente do Atlético-MG. Mesmo sem ser titular absoluto, chamou a atenção pela potência física, com o Cruz-Maltino contratando em definitivo o jogador em dezembro do citado ano. Dessa forma, o Gigante da Colina pagou cerca de R$ 4,8 milhões por 70% dos direitos econômicos do lateral.

No ano seguinte, em 2024, se estabeleceu de vez como titular, participando de 53 partidas. Na atual temporada, já realizou 47 jogos, marcando quatro gols e contribuindo com cinco assistências. É, assim, disparado o ano em que Paulo Henrique mais participou de gols na carreira, com nove.

