Flamengo manda recado a Everton Ribeiro após diagnóstico de câncer

O Flamengo manifestou seu apoio ao meia do Bahia, Everton Ribeiro, que revelou um diagnóstico de câncer na tireoide há cerca de um mês. O clube carioca, assim, desejou força ao seu ídolo rubro-negro, que passou por cirurgia nesta segunda-feira (6).

“Everton, hoje o vermelho e preto não são as cores que você defende, mas saiba que para sempre vai te acompanhar “e proteger como o Manto de Nossa Senhora”, como você declarou uma vez. O Flamengo e a Nação te desejam muita força e uma pronta recuperação, Everton Ribeiro”, escreveu em nota.

Mesmo com diagnóstico, Everton Ribeiro seguiu atuando normalmente pelo Bahia. No período de um mês, o meio-campista disputou oito partidas, incluindo a final da Copa do Nordeste, a volta das quartas de final da Copa do Brasil e seis rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele, aliás, esteve em campo na vitória contra o Flamengo.

Com a camisa rubro-negra, Everton conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, três Campeonatos Cariocas e duas Supercopas do Brasil. No fim de 2023, o jogador deixou o Rubro-Negro após as partes não chegarem a um acordo para renovação. Em seguida, assinou com o Bahia até o fim deste ano.

