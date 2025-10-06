??dolo mexicano é preso por suspeita de abuso sexual infantil

Um dos maiores nomes do futebol mexicano, o ex-jogador Omar Bravo, foi preso em Zapopan, no estado de Jalisco, sob suspeita de abuso sexual infantil. O Ministério Público local investiga o ex-atacante de 45 anos por acusações de violência contra uma adolescente em diversas ocasiões nos últimos meses.

De acordo com o jornal inglês ‘Daily Mail’, autoridades mexicanas afirmaram em comunicado que existe a preocupação de que Bravo possa ter “cometido atos semelhantes antes”. A investigação segue em andamento, enquanto o ex-atleta, detido durante uma operação policial, deverá comparecer ao tribunal nos próximos dias.

O ex-jogador já solicitou um advogado de defesa para acompanhá-lo durante o processo.

Investigação e acusações

As denúncias contra Bravo indicam que os abusos ocorreram de forma reiterada ao longo dos últimos meses. De acordo com o Ministério Público, há diligências em curso para identificar outras possíveis vítimas, mas não há, por ora, detalhes adicionais. O intuito é sobretudo preservar o sigilo do caso.

O ex-jogador ainda não se pronunciou publicamente sobre as acusações e sua última aparição registrada ocorreu no Hall da Fama do Futebol Mundial, em León, em 2024.

Impacto no futebol mexicano

Ídolo do Guadalajara, Bravo se destaca como maior artilheiro da história do clube, com 156 gols em 400 partidas disputadas. Ele iniciou a carreira no Chivas em 2001 e representou a seleção mexicana em 66 jogos, marcando 15 tentos entre 2003 e 2013. O atacante ainda esteve na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, e disputou as Olimpíadas de Atenas, em 2004.

Após deixar o futebol mexicano, Bravo teve passagens por clubes dos Estados Unidos, como Sporting Kansas City, North Carolina, Phoenix Rising e Arizona Monsoon. Ele se aposentou dos gramados em 2020 e chegou a comandar brevemente o Arizona Monsoon no ano passado.

Situação atual

Bravo permanece detido, de acordo com informações locais, enquanto aguarda audiência judicial. Caso seja formalmente acusado, ele poderá responder criminalmente às imputações feitas pelo Ministério Público. Até o momento, a defesa do ex-jogador não se manifestou à imprensa sobre o caso.

