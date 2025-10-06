Clube francês quer empréstimo de Endrick, do Real Madrid

Endrick busca mais oportunidades e ainda não entrou em campo nesta temporada com a camisa do Real Madrid - (crédito: Foto: Aitor Alcalde/Getty Images)

O Olympique de Marselha está de olho em Endrick, atacante do Real Madrid. De acordo com informações do ‘Le10Sport’ e do programa espanhol ‘El Chiringuito’, divulgadas nesta segunda-feira (6), o clube francês está interessado na contratação por empréstimo do jovem brasileiro.

Aos 19 anos, Endrick busca mais oportunidades e ainda não entrou em campo nesta temporada com a camisa do Real Madrid. O atacante não tem sido prioridade para o técnico Xabi Alonso, que tem dado preferência a nomes como Gonzalo García no setor ofensivo.

Dessa maneira, o Olympique de Marselha deve seguir acompanhando a situação e pode formalizar uma proposta em janeiro, quando abre a próxima janela de transferências do futebol europeu.

O contrato de Endrick com o clube merengue vai até junho de 2030.

