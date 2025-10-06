Palmeiras ironiza reclamação do São Paulo sobre arbitragem: “Previsão é de chuva”

O Palmeiras provocou o São Paulo nas redes sociais, após vitória de virada, no último domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão, no Morumbis. Após reclamações do Tricolor sobre a arbitragem do jogo do último domingo, o Alviverde fez post irônico sobre a previsão do tempo e colocou nuvens chorando.

“Apesar do calor intenso, a previsão da semana é de chuva em algumas regiões de São Paulo. Muito cuidado, família!”, escreveu o clube em publicação.

Com o resultado, os comandados do técnico Abel Ferreira assumiram a liderança do Brasileirão, com os mesmos 55 pontos do Flamengo. O Tricolor, entretanto, segue em oitavo, com 38, e perdeu a chance de entrar no G6.

Arbitragem protagonista em clássico

A vitória por 3 a 2 do Palmeiras sobre o São Paulo, no Morumbis, ficou em segundo plano por conta da atuação da arbitragem. O árbitro Ramon Abatti Abel, afinal, deixou de dar um pênalti para o Tricolor e de expulsar Andreas Pereira, do Palmeiras, quando o jogo ainda estava 2 a 0. Os erros geraram reclamações por parte dos jogadores, do técnico Crespo e do presidente Julio Casares. O mandatário tricolor, portanto, se pronunciou em nota oficial e voltou a falar novamente na manhã desta segunda.

Em um primeiro momento, a CBF comunicou que afastou Ramon Abatti Abel e o VAR Ilbert Estevam da Silva das suas atividades após os erros. A entidade, aliás, também afirmou que os profissionais “serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades”.

