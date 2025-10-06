Haaland diz viver melhor fase da carreira

Momento do gol marcado por Haaland na vitória sobre o Brentford - (crédito: Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

Erling Haaland vive um início de temporada impressionante com a camisa do Manchester City. O artilheiro já marcou 12 gols em somente nove partidas, incluindo o que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Brentford no último domingo (5).

Dessa maneira, o atacante norueguês disse estar atravessando o melhor momento da carreira e creditou parte desse desempenho a uma mudança pessoal: o nascimento do filho, em dezembro.

“Estou, sim, na melhor fase da minha vida. Nunca me senti tão bem. É claro que o preparo físico é importante, mas o mental conta muito também. Ter um filho me ajudou nisso, porque agora consigo desligar um pouco do futebol”, afirmou em entrevista à ‘AP News’.

“Antes eu pensava demais em tudo, ficava me preocupando com detalhes. Agora, chego em casa e só quero relaxar e aproveitar o tempo com meu filho”, completou Haaland.

