Kaio Pantaleão está fora da temporada no Botafogo

O zagueiro Kaio Pantaleão não joga mais na temporada 2025 pelo Botafogo. O jogador rompeu os ligamentos do joelho esquerdo na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, na última quarta-feira. Além de desfalcar o time no resto do ano, ele vai perder o primeiro semestre de 2026, já que precisará de nove meses para se recuperar da lesão. Ele, portanto, passará por cirurgia nos próximos dias.

O jogador sofreu ruptura do ligamento colateral medial, ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão do menisco medial no joelho esquerdo. A lesão aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo na partida contra o Bahia. O defensor tentou uma finalização quando se chocou com o goleiro Ronaldo. O arqueiro caiu sobre a perna esquerda dele, que ficou no gramado com muitas dores.

Assim, Pantaleão saiu de campo chorando. Logo depois, o zagueiro passou por testes físicos no vestiário e fez exames de imagem no último sábado que confirmaram o rompimento do ligamento.

Contratado em junho deste ano junto ao Krasnodar, o zagueiro ganhou a vaga de titular na defesa do Botafogo ao lado de Barboza. Ao todo, ele soma 15 jogos pelo Alvinegro na temporada. Por fim, Kaio Pantaleão é mais um jogador do Glorioso a ter lesão grave. O zagueiro Bastos, que já não atua há quase oito meses, e o goleiro Neto, que está fora da temporada com uma ruptura do músculo da coxa direita.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.