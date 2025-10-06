Cano treina e pode ser reforço do Fluminense contra o Mirassol

Após desfalcar o Fluminense contra o Atlético, no último sábado (4/10), Germán Cano voltou às atividades nesta segunda-feira (6/10). Isso porque o argentino treinou com o resto do elenco na reapresentação após o triunfo por 3 a 0 sobre o Galo.

Cano, afinal, ficou fora da partida em questão por dores na panturrilha esquerda no treino da última sexta (3/10). Dessa forma, foi ausência por precaução da comissão técnica. O jogador de 37 anos vem recuperando a titularidade após ser banco de Everaldo na reta final da passagem de Renato Gaúcho pelo clube.

Assim, é provável que Cano esteja novamente à disposição para o próximo compromisso tricolor. É nesta quarta-feira (8/10), quando a equipe de Luis Zubeldía visita o Mirassol, em jogo atrasado pela 13ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h (de Brasília) no José Maria de Campos Maia. Quem está fora deste duelo é o ponta Serna, convocado para a seleção da Colômbia para a Data Fifa. Nonato e Ganso, lesionados, também devem desfalcar o Fluminense.

Antes de ficar fora contra o Atlético, Cano atuou por 76 minutos no empate por 2 a 2 com o Sport, no dia 1º, passando em branco. No jogo anterior, porém, marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, no Maracanã, na estreia de Zubeldía. Ao todo, o artilheiro tem 20 gols na temporada em 45 jogos

