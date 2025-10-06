Jogadores do São Paulo ganham três dias de folga; lesionados seguem tratamento no CT

Crespo em ação durante um treino do São Paulo no CT da Barra Funda - (crédito: Fotos: Erico Leonan / São Paulo FC)

Os jogadores do São Paulo ganharam três dias de folga após a polêmica derrota de virada para o Palmeiras, por 3 a 2, no Morumbis. Assim, os atletas retornam às atividades somente na quinta-feira, devido à pausa do Brasileirão para Data Fifa.

De acordo com a programação do clube, as atividades desta segunda, de terça e quarta-feira serão exclusivas para atletas em recuperação de lesão.

Atualmente, cinco jogadores estão entregues ao departamento médico. São eles: Rafael Tolói (lesão na região posterior da coxa esquerda), Luan (lesão no adutor direito), Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo) e André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito).

O São Paulo ocupa a oitava colocação do Brasileirão, com 38 pontos. A equipe retorna a campo na quinta-feira, dia 16, para enfrentar o Grêmio, fora de casa, pela 28ª rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.