Jogadores do São Paulo ganham três dias de folga; lesionados seguem tratamento no CT

Crespo em ação durante um treino do São Paulo no CT da Barra Funda

Crespo em ação durante um treino do São Paulo no CT da Barra Funda - (crédito: Fotos: Erico Leonan / São Paulo FC)
Os jogadores do São Paulo ganharam três dias de folga após a polêmica derrota de virada para o Palmeiras, por 3 a 2, no Morumbis. Assim, os atletas retornam às atividades somente na quinta-feira, devido à pausa do Brasileirão para Data Fifa.

De acordo com a programação do clube, as atividades desta segunda, de terça e quarta-feira serão exclusivas para atletas em recuperação de lesão.

Atualmente, cinco jogadores estão entregues ao departamento médico. São eles: Rafael Tolói (lesão na região posterior da coxa esquerda), Luan (lesão no adutor direito), Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo) e André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito).

O São Paulo ocupa a oitava colocação do Brasileirão, com 38 pontos. A equipe retorna a campo na quinta-feira, dia 16, para enfrentar o Grêmio, fora de casa, pela 28ª rodada.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 06/10/2025 17:23
