Uefa autoriza jogo entre Villarreal e Barcelona nos Estados Unidos

Aleksander Ceferin diz que decisão é "uma exceção e não deve servir de precedente" - (crédito: Foto: David Ramos/Getty Images)

A Uefa autorizou, nesta segunda-feira (6), que o polêmico duelo entre Villarreal e Barcelona, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol, seja disputado em Miami, nos Estados Unidos. A decisão, porém, foi tomada com ressalvas, já que a entidade mantém posição contrária à realização de partidas de ligas nacionais fora do país de origem.

LEIA MAIS: Clube francês quer empréstimo de Endrick, do Real Madrid

Após uma reunião do Comitê Executivo, realizada em Tirana em setembro, a Uefa voltou a consultar federações, clubes e outras partes envolvidas antes de confirmar a medida. A maioria se manifestou contra a ideia de transferir jogos de campeonatos domésticos para o exterior — incluindo torcedores, jogadores e dirigentes.

Mesmo assim, devido a brechas nas regras da Fifa, a Uefa acabou aceitando, de forma excepcional, dois pedidos. Primeiro, o da Federação Espanhola (para Villarreal x Barcelona) e também o da Federação Italiana, que pretende levar Milan x Como para Perth, na Austrália.

“O ideal é que as partidas das ligas sejam disputadas nos estádios dos clubes. Qualquer outro cenário prejudica os torcedores locais e pode afetar a integridade das competições”, afirmou o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin.

“Lamentamos ter de autorizar esses dois jogos, mas é uma exceção e não deve servir de precedente. Nosso compromisso é proteger as ligas nacionais e manter o futebol ligado às suas comunidades”, completou.

Por fim, o confronto entre Villarreal e Barcelona está marcado para o dia 21 de dezembro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.