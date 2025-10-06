InícioEsportes
Rayan se isola como artilheiro do Vasco na "Era Diniz" - (crédito: Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Com os dois gols marcados no triunfo do Vasco sobre o Vitória, por 4 a 3, Rayan ultrapassou Vegetti e se tornou o artilheiro isolado da “Era Diniz”. São 11 bolas na rede, duas a mais que o Pirata, em 27 jogos. Todos como titular. O atacante destacou o momento goleador que está vivendo.

“Muito feliz com a vitória, pelo momento que eu estou vivendo. O Diniz sempre vem me ajudando. Então sempre trabalhei para viver esse momento, sempre foi o meu forte fazer gol. Fazer gol e ajudar o Vasco é o meu objetivo. Se Deus quiser vai vir mais pela frente”.

O desempenho de Rayan melhorou consideravelmente desde que Fernando Diniz chegou ao Vasco. Antes, o atacante tinha marcado apenas três gols em 17 jogos, sendo comandado por Fábio Carille e Felipe, interino em quatro partidas. O cria de São Januário reconheceu os méritos do treinador em relação ao seu crescimento.

“Desde que o Diniz chegou ele vem me lapidando. A gente vem conversando muito e ele sabe que o meu forte é fazer gol, entrar dentro da área, dar passe. Então a gente vem trabalhando muito isso. Ele vem me lapidando e isso vem dando certo”.

Rayan tem apenas 19 anos e é visto como a grande joia da base do Vasco. O atacante tem contrato até dezembro de 2026, mas o Cruz-Maltino busca uma renovação contratual, principalmente para aumentar a multa rescisória, que é de 40 milhões de euros.

RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 06/10/2025 18:26
