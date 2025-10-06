Vitinho passa por cirurgia no joelho direito e inicia fisioterapia no Corinthians na quinta

Vitinho passou por artroscopia nesta segunda-feira (6) para corrigir uma lesão no menisco medial do joelho direito. Ele sofreu o problema na vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, no último sábado.

A cirurgia foi realizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, pelos médicos André Maurício Freitas e Erick Murata. Assim, o atacante ficará em repouso até quarta-feira e iniciará os trabalhos de recuperação com o departamento de fisioterapia do Corinthians na quinta-feira, no CT Joaquim Grava.

O Timão, por sua vez, não deu detalhes sobre o prazo de recuperação de Vitinho. No entanto, especialistas apontam para retorno de seis a 12 semanas, o que pode variar de acordo com a extensão da lesão e da cirurgia.

Por exemplo, se há a retirada de uma parte do menisco, chamada de meniscectomia, a volta aos campos é mais rápida do que quando há sutura (reconstrução) do menisco.

Vitinho entrou no lugar de Gui Negão aos 16 minutos do segundo tempo contra o Mirassol. Em seguida, participou do gol da vitória, ao cruzar para Yuri Alberto marcar. No entanto, em uma corrida pela lateral, o atacante machucou-se sozinho e caiu no gramado com dores no joelho direito, aos 33 minutos. Acabou substituído por Ryan.

Agora com Vitinho, o departamento médico do Corinthians contar ainda com André Ramalho, Charles, André Carrillo e Rodrigo Garro.

Com o desfalque, o técnico Dorival Júnior terá Yuri Alberto, Gui Negão, Memphis Depay, Kayke, Dieguinho e Talles Magno à disposição para o ataque.

