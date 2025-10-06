Cristian Oliveira mostra insatisfação com pouco espaço no Grêmio

Cristian Olivera não esconde sua insatisfação com a reserva no Grêmio. Em entrevista à rádio “El Espectador Deportes”, do Uruguai, nesta segunda-feira (6), o atacante revelou “estar triste” com a falta de oportunidades no Tricolor. O jogador acredita que a perda de espaço se deve à contratação de um “companheiro de renome”.

“Estou muito triste, na verdade. De um dia para outro, de uma partida para outra, (Mano Menezes) me tirou, sem me dar explicação, sem me dizer nada. Não é que estava destruindo, mas vinha ajudando a equipe, vinha fazendo as coisas corretas. A verdade é que me tirou de um dia para outro, e não me deu explicação de nada. Me faz pensar que isso é porque chegou algum companheiro novo ou de renome e me tirou”, declarou o atleta.

O uruguaio não começa um jogo como titular desde o empate em 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã. Em seguida, entrou no segundo tempo das partidas contra Mirassol, Inter e Botafogo, e não saiu do banco contra o Vitória. No total, disputou 33 partidas pelo Tricolor, com seis gols marcados e duas assistências.

Cristian Olivera fica fora da convocação do Uruguai

Além disso, Cristian Olivera não foi convocado pelo técnico Marcelo Bielsa para jogos da seleção do Uruguai. Afinal, o jogador tem um desconforto muscular, que também o tirou dos dois últimos jogos do Grêmio no Brasileirão.

De acordo com a imprensa uruguaia, o Imortal informou que o atacante não tem lesão, o que gerou dúvidas sobre a presença do jogador na Celeste.

O atleta, contudo, disse que teve constatado um edema muscular e que avisou para Santiago Ferro, preparado físico da seleção uruguaia.

“Profe (Ferro) me chamou, para saber como estava me sentindo, como estava para viajar, um dia antes do último treinamento com o Grêmio. Eu disse ‘profe, olha, estou extremamente desgastado. No exame, saiu um edema. No último treinamento de sábado, vou ser avaliado para poder viajar e aviso’. Quando passei pela avaliação, não podia nem dobrar a perna. Vou ser sincero, não estou pronto para viajar. Se viajo nessas condições, é para dar 100% à equipe”, revelou.

Olivera comentou ainda que questionou a diretoria do Grêmio sobre o suposto problema de comunicação. De acordo com o atacante, não obteve resposta. Ele explicou ainda que o edema não se trata de uma lesão.

“Não é uma lesão, mas se jogasse ou treinasse forte, poderia rasgar (o músculo). (O rumor sobre a lesão) Isso é que quero entender também. Ontem passei mensagem aos de Grêmio. Não me responderam”, lamentou.

Apesar do pouco tempo em campo, o jogador não pensa em deixar o Grêmio.

“Sim, tenho sondagens, mas não tenho na cabeça deixar o Grêmio. É uma liga muito importante, uma liga top, que quero me destacar aqui, para depois, sim, fazer uma transferência que possa agradar a mim e a minha família”

