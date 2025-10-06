Bayern interessado em zagueiro do Crystal Palace para 2026

Marc Guéhi em ação com a camisa do Crystal Palace na Premier League - (crédito: Foto: Matt McNulty/Getty Images)

O Bayern de Munique está de olho em Marc Guéhi, do Crystal Palace, e pode tentar contratar o zagueiro em 2026, segundo informações da ‘Sky Sports’ da Alemanha divulgadas nesta segunda-feira (6).

O defensor inglês, de 25 anos, quase se transferiu para o Liverpool no último verão, mas a negociação não avançou porque o Crystal Palace não conseguiu contratar um substituto a tempo.

Agora, Guéhi pode se mudar para a Bundesliga e reforçar o campeão alemão sem custo de transferência. Max Eberl, diretor-geral do Bayern, é um grande admirador do jogador, de acordo com a imprensa alemã.

O Crystal Palace deseja renovar o contrato do capitão, mas o interesse em Guéhi é intenso. Isto porque vários clubes da Premier League acompanham sua situação de perto. Além do Liverpool, o Barcelona também busca um acordo com o zagueiro, que já teve seu nome especulado no Real Madrid.

