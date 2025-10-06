Barcelona de olho em destaque da LaLiga para substituir Lewandowski

Em cinco partidas pelo Levante na LaLiga, Etta Eyong já balançou as redes quatro vezes e deu uma assistência - (crédito: Foto: Pedro Salado/Getty Images)

O Barcelona já trabalha nos bastidores para contratar um jogador para suceder Robert Lewandowski, de 37 anos, e tem um nome em mente. Trata-se de Etta Eyong, jovem revelação da LaLiga.

O atacante camaronês, de 21 anos, brilhou na última temporada pela equipe B do Villarreal, com 19 gols e quatro assistências em 30 partidas. Na última janela de transferências do verão europeu, despertou o interesse do Barça, mas as limitações financeiras do clube impediram a contratação.

Eyong começou a atual temporada no Villarreal e chegou a marcar na estreia do Campeonato Espanhol, mas, sem a garantia de espaço, decidiu se transferir para o Levante. A mudança tem sido positiva: em cinco partidas, ele já balançou as redes quatro vezes e deu uma assistência, aparecendo entre os artilheiros do campeonato, atrás somente de Kylian Mbappé e Julián Álvarez.

O desempenho chamou ainda mais a atenção do Barcelona, que vê na cláusula de 30 milhões de euros (R$ 190 milhões) uma oportunidade. O problema é que outros clubes da Premier League também estão de olho no jovem, aumentando a concorrência pela contratação.

