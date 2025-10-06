Rubens Menin se reúne com elenco, Sampaoli e cobra reação do Atlético

Empresário esteve na Cidade do Galo para entender o momento do clube - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

O dono do Atlético, Rubens Menin, foi à Cidade do Galo nesta segunda-feira (6) para uma reunião com o elenco. O encontro, que também teve a presença de outras lideranças da diretoria, ocorreu em meio a um momento de grande pressão. Após a conversa, o empresário usou as redes sociais para manifestar seu apoio.

“Confio no trabalho de todos”, escreveu Menin.

A reunião no CT do clube contou com a presença de toda a cúpula do futebol. Além de Menin, o presidente Sérgio Coelho, o CEO Bruno Muzzi e os diretores Victor Bagy e Paulo Bracks participaram. O grupo conversou primeiro com a comissão técnica de Jorge Sampaoli. Em seguida, o encontro foi com os jogadores líderes do elenco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rubens Menin (@rubensmenin)

Segundo o clube, o tom da conversa foi de cobrança por melhores resultados. A diretoria, contudo, também buscou incentivar o grupo para a sequência da temporada. A mudança no discurso, que agora é mais forte, começou no último sábado (4). Após a derrota para o Fluminense, o diretor Paulo Bracks já havia revelado uma conversa dura com os atletas.

A crise no Atlético, de fato, se reflete nos números do time no Brasileirão. A equipe tem a pior campanha de todo o segundo turno da competição. O time está na 15ª colocação, com 29 pontos, apenas quatro acima da zona de rebaixamento. O próximo jogo, portanto, virou uma obrigação de vitória para a equipe.

O Atlético, por fim, volta a campo já nesta quarta-feira (8). O time enfrenta o Sport, lanterna do campeonato, na Arena MRV, às 19h. O jogo, que está atrasado, é válido pela 14ª rodada do Brasileirão e é visto como crucial para a reação do time.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.