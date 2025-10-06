Botafogo ainda aguarda resposta da CBF sobre pênalti marcado para o Grêmio

O Botafogo ainda não recebeu da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nenhuma resposta ou esclarecimento pelo pênalti assinalado para o Grêmio. O lance ocorreu no empate com o Tricolor Gaúcho por 1 a 1, há duas semanas, na Arena do Grêmio, em rodada atrasada do Campeonato Brasileiro.

Na jogada, após cobrança de falta, o VAR, operado por Ilbert Estevam da Silva, entendeu que a bola bateu direto em uma das mãos do atacante Martins e chamou o árbitro Lucas Paulo Torezin (PR) para uma revisão. Depois do auxílio da tecnologia, o juiz assinalou pênalti para o Grêmio. Volpi bateu e igualou o placar no fim, em Porto Alegre.

O clube carioca, porém, entende que as imagens são inconclusivas. Por isso, acionou, então, CBF com um ofício. No entanto, por ora, a entidade ignorou a demanda do Mais Tradicional, segundo o site “FogãoNet”.

Após a partida, aliás, o diretor de Coordenação de Futebol do Botafogo, Léo Coelho, pediu a palavra antes da entrevista coletiva do técnico Davide Ancelotti. Ele condenou a intervenção do VAR, classificou a marcação do pênalti como “uma vergonha” e firmou posição de não aceitar mais Torezin nos jogos do Glorioso.

Ilbert Estevam da Silva, por sua vez, pegou geladeira. Entretanto, por conta de um pênalti não marcado a favor do São Paulo, além de uma possível expulsão de Andreas Pereira, do Palmeiras, no clássico entre as equipes, no último domingo (5), no Morumbis, também pelo Brasileirão. A equipe alviverde venceu o Choque Rei por 3 a 2, de virada.

